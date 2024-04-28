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Burak Haşhaş, Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen organizasyon tamamlandı. Burak Haşhaş altın, Seymen Özbaş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Burak Haşhaş, Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Burak Haşhaş altın, Seymen Özbaş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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