Burak Haşhaş, Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen organizasyon tamamlandı. Burak Haşhaş altın, Seymen Özbaş ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Burak Haşhaş, Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Burak Haşhaş altın, Seymen Özbaş ise bronz madalyanın sahibi oldu.