Burak Haşhaş, 3 Bant Bilardo Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

3 Bant Bilardo Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'nda Burak Haşhaş, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, milli bilardocu Burak, bugün oynanan yarı final maçında Alman Amir İbraimov ile karşılaştı. Rakibine 35-23 yenilen Burak Haşhaş, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu dün oynanan maçta Arjantinli rakibi Valentino Oliveta'yı 35-21 yenerek yarı finale yükselmişti.