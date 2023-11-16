Burak Gören: "Sağlam adımlarla büyüyoruz"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim spor'un Başantrenörü Burak Gören, "Bu sezonki performans ilk 7 haftanın değil, uzun yıllardır olan doğru yatırımın, istikrarlı yapının büyümesi şeklinde değerlendirmek daha doğru olur" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Aliağa Petkim spor, puan tablosunda da 4. sıraya kadar yükseldi. Aliağa Petkim spor Başantrenörü Burak Gören, takımının ligde gösterdiği performansını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine değerlendirdi. Uzun yıllardır Aliağa Petkim spor'da çalıştığını ve bölgedeki herkesin basketbolu çok sevdiğini vurgulayan Burak Gören, "Her yıl üzerine koyarak adım adım ilerliyoruz. Basketbolda uzun süreli yapılanmalar çok kolay işler değildir. Burada da böyle biraz yavaş ama çok sağlam adımlarla büyüyoruz" şeklinde konuştu.

"İç sahada çok agresif bir takımız"

Ligin geneline bakıldığı zaman bütün takımların iç saha performanslarının iyi olduğunu söyleyen Aliağa Petkim spor Başantrenörü Burak Gören, "Yani ilk 7 haftalık performansa bakıldığı zaman takımların deplasmanda çok az sayıda galibiyet oranına sahip olduğunu görebiliriz. Bu da herkesin iç sahada güçlü olma mantalitesiyle işe başladığını gösteriyor. Bizim de buradaki mottomuz sadece bu sene değil, önceki yıllarda da iç sahada çok önemli galibiyetler alan, buradaki seyirciyle bütünleştiği zaman daha farklı ve sert basketbol oynayan, bunu da seyircimizle birlikte sahaya yansıtan bir takımdık. Bu sene de aynı şekilde iç sahada maç kaybetmemenin uzun vadede ki hedefler açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla iç sahada oyuncuların konsantrasyonu, motivasyonu ve seyirciyle birleştiren gücü çok daha farklı oluyor. Bununla birlikte de önemli bir yere gitmek istiyorsak ligdeki deplasman maçlarını da kazanmanın önemli olduğunu biliyoruz. Evet iç sahada kazanmak çok önemli, iç sahayı çok güzel koruyoruz. Burada çok agresifiz ama dışarıda da aynı şekilde basketbol oynamamız gerekiyor" dedi.

"Karakterli bir oyuncu grubumuz var"

Oyuncularından çok memnun olduğunu dile getiren Gören, "Bütün sonuçlardan bağımsız olarak sonuçta Türkiye'de bazen oyuncuların karakterli oluşu saha sonuçlarıyla değerlendiriliyor. Ama bizim açımızdan öyle değil. Biz kaybettiğimiz günde oyuncularımıza aynı şeyi ifade ettik. Ben oyuncularımız çalışma temposundan karakterlerinden, buraya olan uyumlarından ve aidiyetlerinden çok memnunum. Dolayısıyla zaten bu iş beraber yapmaya gayret eden bir ekibiz, hem yardımcı antrenörler, hem oyuncu grubu, hem yönetimimiz. Dolayısıyla burada çok ciddi güzel bir aile birlikteliği var. Dolayısıyla onların karakterinden çalışma azminden ve kazanma isteklerinden çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder yani sonuçta bir sadece ve sadece şu anda ligin belki de beşte birlik bölümünü geride bıraktık. Yani sonuç itibariyle önümüzde oynanması gereken çok uzun maçlar ve çok uzun aylar var. Dolayısıyla nihayetinde biz bir yere gelebilirsek bunları daha rahat konuşabilme şansına sahip olacağız. Evet, şu anda güzel başladık. Çok güzel bir topluluğuz. Bunu çok uzun süre devam ettirip, ligin sonunda da bu şekilde rahat ve güvenli konuşabilecek bir pozisyon da olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Adım adım ilerliyoruz"

Hedeflerden bahsedilmesi için çok erken olduğunu ifade eden Burak Gören, "Bizim hedefimiz önümüzdeki maç, hatta önümüzdeki antrenman. Bunu her zaman ifade ediyorum. Biz önce önümüzdeki antrenmanı ve bir sonraki antrenmanı iyi yapacağız. Önümüzdeki Beşiktaş maçı iyi oynamaya ve kazanmaya çalışacağız. Ben uzun vadeli hedeflerin özellikle bizim yapımızdaki takımlarda koymanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çok farklı motivasyonlar ya da demotivasyonlar oluşturmaya da gerek yok. Dolayısıyla biz yavaş yavaş kendimizden emin bir şekilde adım adım ilerlersek bir yere gideceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikle en büyük hedefimiz önümüzdeki Beşiktaş maçı" şeklinde konuştu.

Son olarak arka arkaya Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçları değerlendiren Başantrenör Gören, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi en üst seviyedeki spor yarışmalarında temsil eden iki tane kulüp. Dolayısıyla biz farklı amaçlar ve farklı hedefler için kurulmuş takımlarız Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan. Hem bütçesel olarak hem de kadro yapılanması olarak. Ama tabii biz benim burada olduğum süre içerisinde hiçbir zaman vazgeçmeyen, sonuna kadar basketbol oynayan ve çok önemli galibiyetlerin de altına imza atan bir yapımız var. Dolayısıyla deplasmanda da kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Sonuç olarak sezona iyi başladık ama bir yere gitmek istiyorsak da bu tip maçları iyi oynamamız ve oralarda da kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iki maç da çok zorlu maçlar, hem seyirci açısından rakip saha zor deplasman, hem de kadro kaliteleri ve yapılanmalar açısından çok zor iki maç oynayacağız. Ama öncelikle Beşiktaş maçını ele alırsak. Beşiktaş kendi sahasında çok sert oynayan çok tempolu ve çok potansiyelli bir takım. Biz de orada kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Yani bugüne kadar getirdiğimiz basketbol kültürünü anlayışını, oynadığımız basketbol rakip sahada göstermeye çalışacağız." - İZMİR