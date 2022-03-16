Burak Elmas: "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var,... - Haberler

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Burak Elmas: "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var,...

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Burak Elmas:

Burak Elmas: "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var, umarım böyle devam eder."

Burak Elmas : "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var, umarım böyle devam eder."

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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