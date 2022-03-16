Burak Elmas: "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var,...
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Burak Elmas: "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var, umarım böyle devam eder."
Burak Elmas : "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var, umarım böyle devam eder."
AA / Serdal Kalaycı - Spor