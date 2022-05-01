Burak Elmas: 'Pazartesi, seçimin 4-11 Haziran'da olması için karar alacağız'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni seçim tarihinin 4-11 Haziran olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 26 Mart'ta yapılan genel kurul sonrasında kendisi ve yönetim kurulu olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını hatırlatan Elmas, " Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, bunu kendi Galatasaray'ın içi siyaseti olarak kullanmak isteyenlere basa basa söylüyorum, bu seçim olacak. Anlamıyorlar. Bu seçim olacak. En erken tarihe seçim karar aldık. Bir takım davalar oldu. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bütün bu süreçleri bir kez dahi seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadı. Her seferinde üstüne basa basa bu seçimin yapılacağını söyledik. Davalarda da şahitli masalarda tüm hukuki gelişmelerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Dün sabah elimize ilan etmiş olduğumuz aslında bugün yapılması gereken ikinci toplantının yani seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve ilgili divan başkanımızı da davet ettik ve istişare yaptık. 21-28 tarihi arzu ettiklerini söylediler. Bu tarihin, tüzüğümüze göre yürürlüğe girmesi için en geç salı günü kadar yönetim kurulu kararının alınması gerekiyordu. 21-28 Mart tarihi cuma günü alınmadığı zaman bu tarih ihtimali ortadan kalkmıyordu. Yönetim kurulu yeni öğrendiği bilgi olduğu için kısa süre istişare etmek üzere izin istedik. Seçimin bugün yapılması adına tüm yönetim kurulu üyelerimizle ilgili mahkemeye başvurduk. Tedbir kararının kalkmasını istedik. Koyulan tedbirin kalkması için yaptığımız başvurumuzun reddi kararı dün 15.46'da ulaştı. İki tane tarih var. Biri 21-28 Mayıs. Bugün olağanüstü divan kurulunda tavsiye kararı olmuş oldu. Üyelerimizin topladığı dün de benim de bu dilekçenin toplanmasını desteklediğim 4-11 Haziran tarihi. Bu iki tarih arasında karar vermemiz gerekiyordu. Pazartesi 4-11 haziran olarak kararı alacağız ve yürürlüğe koyacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkanlarının yaptığı gibi Galatasaray iradesine rağmen ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu koltuklarda oturmayacağız" diye konuştu.

"Herkesin konuşması lazım"

Divan kurulu olağanüstü toplantısına katılmamalarıyla ilgili gelen eleştiriler için ise Başkan Elmas, "Dün divan kurulu başkanımız kendi yönetimiyle beraber bir karar aldı. Bunu bize bildirdi. Bu karardan sonra biz henüz iptal başvurusu yeni yapmış, sonucu almamıştık. Divan kurulumuza bize göreve geldiğimizden büyük bir saygı gösterdik. Bütün yapılan divan kurulu toplantılarına katıldık. Alınacak karardan sonra daha rahatlamış bir şekilde yapılacak divan kurulunu organize etmek yerine, divan kurulumuzun böyle bir tercihte bulunmasına katılmadık. Doğru bulmamamız ve katılmamamız da çok doğal bir hakkımızdır. Olağanüstü bir karardır katılmamız aynen toplantının olduğu gibi. Toplantıda toplantı ile ilgili endişelerimiz gerçekleşti. Bu toplantıda bütün bu süreçte seçim iradesini yapacağımıza defalarca belirtmemize rağmen yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak hiçbir şey yokmuş gibi yüzü kızarması olmadan çıkıp Galatasaray başkanına hakaret disiplinlik en az 4-5 tane konuşma oldu. Toplantıdan sonra divan başkanını arayarak, konuşmalarla ilgili, ithamlarla Galatasaray başkanlık makamına yapılan çirkin söylemlerle ilgili herhangi bir müdahalede bulunmamasından dolayı kendisine tesssüflerimi sundum. Kişisel hınçlarınız olabilir. Kişisel iktidar hırslarını olabilir. Geçmişte bu kulübü iradesini gerçekleştirmeyerek mahkemeden aldığı kararla orada oturmayı tercih etmiş, yine o konuşmayı yaptıkları yerde divan üyelerinin linç edildiği zaman bir kere olsun çıkıp bunu engellemek üzere yapmayın dememiş arkadaşlarımız, orada olmamış gibi konuşmalar yaptı ve bir de üstüne yalan söylediler. 6 tane yönetici arkadaşımın hazır bulunduğu 27 Mart'ta yapılan bütçe oylamada hiçbir yöneticinin olmadığı iddia ettiler. Bu yalan söylenirken, kimse bir şey söylenmedi. Kendi başkanı konuşurken genel kurulda ayağa kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken, masada oturmayı tercih ederek alkışlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün herhangi bir üyesi bana Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Herkesin konuşması lazım. Eski başkanlarımız da çıksın, konuşsun. Kimlerin ne yaptığını herkese anlatıyoruz. Bir çağrımda, Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışan Fatih Terim'edir. O da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun. Bildiklerini anlatasın. Galatasaray da rahatlasın. Galatasaray üzerinden oyun oynamaya çalışan kişiler, ortalığı boş bularak Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde sebebiyet veren kişiler Galatasaray üzerinden oyun oynamasın" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın böyle bir önceliği yok"

Yapılan seçimde aday olup, olmayacağının sorulması üzerine Burak Elmas, "Galatasaray'ın böyle bir önceliği yok. İlk önce seçim sürecini ilan edelim. Seçimi de yapalım. Gereken önemleri alarak bu seçimi yapmamız lazım ki bu seçim tekrar ertelenmek zorunda kalmasın" diye cevap verdi.

Divan kurulu olağanüstü toplantısına katılmayıp eleştirilere cevap vermediği için pişman olmadığını aktaran Elmas, "Gitmediğim için çok memnum. Galatasaray'da benim açımdan üslup ve davranış ve konuşmalar açısından büyük bir yara olacak böyle bir divan kuruluna gitmemiş olmaktan dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

İddia edilen 3 konunun yalan olduğunu vurgulayan Burak Elmas, "Tamamı yalan. Daha satın alınmamış arazi ihalesi çıkacak, ihalenin kime verilecek Tüm ihaleleri tüm satın almaları belli. Galatasaray'da birine söz vermek gibi nasıl bir söz verildi bilmiyorum. Bu iddiasını ispatlayacak kişiler varsa birlikte başvuralım" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da acil olarak kararlar olursa kararsız bırakmayacaklarını söyleyen Elmas, "Uzun vadeli kararları bugün bizim almamız mümkün değil" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor