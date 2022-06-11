Burak Elmas oyunu kullandı - Haberler

Burak Elmas oyunu kullandı
İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
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- Burak Elmas oyunu kullandı Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor.
- Burak Elmas oyunu kullandı
İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu oylarını kullandı. Diğer üyeler de Galatasaray Lisesi'ne gelip oylarını sandıklara atıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu verdi.
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor