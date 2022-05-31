Burak Elmas: Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik - Haberler

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı. Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile yaptığı iş birliği sonucunda erkek voleybol takımı için sponsorluk anlaşması imzaladı. Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini de değerlendiren Burak Elmas, şöyle konuştu: "TFF ile ilgili ilk göreve geldiğimiz günkü beklentimiz ile bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Çünkü ilk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı, kulüplere göre farklı kararların alınmadığı, hatta bazen kendi kulübümüzün dahi canını yakacak, üzecek kararları kabulleneceğimiz kararlar, baştan beri bunu yaptık. Bir federasyon istiyoruz. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelmiş olduğu noktada çok kısa zamanda kurullarından, Merkez Hakem Kurulu ve alt yapılanmalarına kadar sadece bir yönetimin çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Bu çözümün adımlarını atacak bir federasyon arzuluyoruz. Umarım böyle bir yapılanma oluşur. Bütün kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu için en doğru kararları vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'lerinin de sesinin duyulduğu bir federasyon oluşmasını diliyoruz."