Burak Elmas: "Florya projesiyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz" -3

- Burak Elmas: "Florya projesiyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas:

"Ciddi işler yaptık"

"30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık"

"Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok ciddi işler yaptıklarını belirterek, "10 milyon Dolar'dan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik" dedi. Elmas, Florya projesiyle 3 sene içinde banka borçlarını kapatmayı da ümit ettiklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıda kendi dönemi adına konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Göreve geldikten sonra ilk 6 ayımızı sizlere sunuyoruz. Neler söylemem gerektiği konusunda birçok arkadaşım tavsiyede bulundu. Dün akşam evde kendi iç muhasebemi yaptım. Bugün ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur diye düşündüm. Galatasaray'ı çok seven olarak bu göreve sizlerin adına talip oldum. Göreve geldiğim günden itibaren bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Bugün Galatasarayımız yaklaşık faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta toparlanan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, ciddi anlamda disiplinle yönetilmesi gereken, hiçbir popüler kararı kaldıramayacak bir mali yapıya sahip. Tüm bunların üstüne 15 sene gecikmiş kurumsallaşma hamlesi var Galatasaray'da. Dönem dönem denenmiş maalesef sonuçlandırılamamış. Yapmak zorunda olduğumuz kurumsallaşma hamlesi var. Öncellikle birlikte hareket etmek kabiliyetline sahip olmamız lazım. Samimiyetle söyledim. Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde üye olarak katkısı olmayan yoktur. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Onun için birlik ve beraber adına dönemimizde elimden gelen çabayı ben ve arkadaşlarım sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulduğunu görüyorum. Bizim birleşmeye ihtiyacımız var diyenler, bize bazen bu birleşmeye yara veren şeyler yapıyorlar. Sponsora bu yönetime çok destek veriyorsun diyenler var" diye konuştu.

"Galatasaray bir kulüpten çok fazlası"

Galatasaray'ın bir kulüpten fazlası olduğunu söyleyen Elmas, "Galatasaray belki de tarihin en zor olduğu dönemde, UEFA Finansal Fair-Play kurallarını çok daha radikal bir şekilde değiştiği bir dönemde, yeni spor yasasının ciddi anlamda kulüplere yükümlülükler getireceği bir dönemde biz hala cambaza bak yapıyoruz. Artık Galatasaray cambaza bakamaz. Bir karar vereceksiniz. Bu oylamadan farklı bir karar. Her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok fazlası. Bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Değerlerden bahsedenlerin bazıları bu değerleri uygulamıyorlar. Bu değerleri kaybedersek her şeyi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu mücadeleyi götüremeyiz. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Ama çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikoduyla, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla, konuşmaması gereken konunun camianın en önemli konusu olmasıyla uğraşmak istemiyoruz. Bizler geçiciyiz. Bugün herkes tartışıyor. Ben bu göreve gelirken, kurullarımı Galatasaray'ın tartışmayacağı isimlerden seçmek istedim. Neden? Kurulların çok önemli işlevleri var. Galatasaray her kararı tartışırsak nasıl çalışılacak. Maalesef çok zor" şeklinde konuştu.

"Ciddi işler yaptık"

Bu dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Burak Elmas, "Ne yaptılar ki diye söylüyorlar. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Eleştiriler konu bazlı, Galatasaray'da hem yönetim tarzımızı düzeltebileceğimiz hem de konularda daha büyük çözümler getireceğimiz eleştiriler başımızın üstünde, çok değerli ve kıymetli. Bizi eleştirenleri kulübe çağırıyoruz. Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerde uzaklaşmak ve birine zimmetlemekte de gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. 3 sene için gelen bir yönetim olarak birçoğunu aynı da hareket geçirdik. Ciddi işler yaptık. Sezon sezon karşılaştırdığımızda 10 milyon Dolar'dan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik. Tüzük çalışması dedik. Tüzük çalışmasını çok hızlı bir sonuçlandırdık ve üyelerimizle paylaştık" açıklamasında bulundu.

"Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz"

Galatasaray Adası'nın geri alınmasıyla ilgili olarak Burak Elmas, "Ada, uzun zamandır devam eden, bizim de camia olarak çok büyük hatalar yaptığımız, çözülememiş bir hukuki mücadeleydi. Göreve gelirken hukuki olarak doğru takip edeceğimizi, hızlı bir şekilde çözeceğimizi, sonuçlandıracağımızı söyledik. Adayı duyururken tüm paydaşlarımıza teşekkür ettik. Biz bunu Galatasaray için yaptık. Fakat gördüm ki ciddi anlamda başarısı paylaşma yarışı var. Herkes ben yaptım diyor. Bu ada konusunda ciddi anlamda görünen uğraşanlar olduğu gibi gerçekten uğraşan isimlerini duymadığınız arkadaşlarımız da var. Kimse ben yaptım, o yaptı demesin. Galatasaraylılar yapmıştır. Ada konusunda emeği geçen 20'den fazla kişi sayabilirim. Onlara teşekkür ediyorum. Ada konusunda yönetimlerde yer almış kişilere, teşekkür mektubu yazdım. Adanın imar konusunda imar çalışmalarımız var. Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemerburgaz Projesi ile ilgili son gelişmeleri anlatan Elmas, "Bir önceki yönetimde başlayan faaliyetlerini devam ettirdik. Eyüp Belediyesi'nden çizmiş olduğumuz projenin onaylarını aldık. Bakanlıklardan görüş alınarak onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Milli Emlak'a başvurduk. Ümit ediyorum, önümüzdeki ay sonuçlanarak tapumuzu alacağız. Hızlı bir şekilde bitmesini arzu ettiği yeni tesisimizin inşaatına başlayacağız" dedi.

"Florya projesiyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz"

Florya projesinde çok uğraştıklarını anlatan Burak Elmas, "Dursun Özbek Başkanımızla Emlak Konut'a da gittik. Size bugün üzerinde çok uzun süredir, ilk anlaşılan projede fakat daha sonra gerçekleşmeyen ve iptal edilen projede bizim alanımız var. Bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Uzun zamandır bu araziyi iptal olduğu için satın alarak bütün arazi yeni bir proje geliştirip, bu projeden gelecek bütün geliri de banka borçlarımızın ödenmesi adına direkt banklara ödenmesi projesinde çalıştık. Ne mutlu sonunda geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması üzerine el sıkıştık. Üzerine bankalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasını yaptığımız bankalarla da konuştuk. Onlarla beraber bir finansal modeli oluşturarak hem aynı zamanda Kemerburgaz'a taşınıp, hem de Florya'dan gelecek gelirle orada yapacağımız yeni proje ile tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde bütün borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Mecidiyeköy binası için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yurt yapılması için el sıkıştık"

Mecidiyeköy binasıyla ilgili olarak ise Başkan Burak Elmas, "Dursun Özbek zamanında başlayan fakat içerisinde ilave yatırım yapma ihtiyacı olan kiralanabilir hala gelmesi için bir bina. Uzun zamandır boş duruyor. Bu bina ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Hem inşaatı içinde yapıp, 5 ay içerisinde bitireceğimiz daha sonra da ciddi anlamda Galatasaray'a ciddi anlamda gelir getirecek kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşarak burada onların yurt yapması için anlaşma konusunda el sıkıştık" diyerek sözlerini tamamladı.