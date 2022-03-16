Burak Elmas: "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. - Haberler

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Burak Elmas: "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi.

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Burak Elmas:

Burak Elmas: "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Burak Elmas : "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliğinin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti."

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Merkez Hakem Kurulu, Burak Elmas, Aralık, Spor, Haberler

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