Burak Elmas: "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi.
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Burak Elmas: "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi.
ARALIK, IĞDIR (AA) - Burak Elmas : "Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliğinin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti."
AA / Serdal Kalaycı - Spor