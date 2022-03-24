Burak Demirboğa, Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda yarıştı
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Fransa'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programda performansını sergiledi.
Fransa'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programda performansını sergiledi.
Montpellier kentindeki organizasyonda mücadele eden Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 52.86 puanla 28. sırada yer aldı.
İlk 24 sporcu arasına giremeyen Burak, serbest programda yarışma hakkı elde edemedi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor