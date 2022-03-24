Burak Demirboğa, Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda yarıştı - Haberler

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Burak Demirboğa, Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda yarıştı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Burak Demirboğa, Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda yarıştı

Fransa'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programda performansını sergiledi.

Fransa'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programda performansını sergiledi.

Montpellier kentindeki organizasyonda mücadele eden Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 52.86 puanla 28. sırada yer aldı.

İlk 24 sporcu arasına giremeyen Burak, serbest programda yarışma hakkı elde edemedi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası, Burak Demirboğa, Türkiye, Fransa, Spor, Haberler

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