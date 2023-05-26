Bundesliga şampiyonluk yarışı son haftada Tivibu Spor'da

Almanya'nın iki takımı Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in son haftaya kalan şampiyonluk yarışındaki son maçları Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'da şampiyonluk haftasını ekranlara taşıyor.

Kupaya uzanacak olan takımın belirleneceği Bundesliga'da 34. hafta maçlarıyla sezona nokta koyuluyor. Bayern Münih'in 68 puanına karşı 70 puan toplayarak önemli bir avantajla son haftaya giren Borussia Dortmund, orta sıra takımlarından Mainz 05'i konuk ediyor. Bayern Münih ise zorlu Köln deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Son hafta maçları yarın saat 16.30'da Tivibu Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Bir dönem finansal sorunlar yaşayarak iflasın eşiğine gelen ancak Jürgen Klopp önderliğinde 2010/11 ve 2011/12 sezonunda duble yaşayan Borussia Dortmund, kupa hasretine son vermek üzere. Sezon içerisinde birçok kez el değiştiren liderlik koltuğuna son hafta Dortmund oturdu ve mutlu sona çok yaklaştı. Mainz 05'i evinde ağırlayacak olan Dortmund taraftarının şampiyonluk şarkılarını söylemek için galibiyete ulaşması gerekiyor.

Köln deplasmanına gidecek olan Bavyera ekibi Bayern Münih ise mart ayında gelen Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'den mucize bekliyor. Köln'den 3 puanı almayı hedefleyen Bayern Münih, maçı kazanması durumunda Dortmund'un puan kaybetmesini bekliyor. Bundesliga'daki hegemonyasını sürdürmek isteyen Bayern Münih'in Köln ile deplasmanda oynayacağı mücadele Tivibu Spor 2'den canlı izlenebiliyor. Borussia Dortmund'un 10 senelik ambargoyu bitirmek için sahaya çıkacağı sezonun son maçı ise Tivibu Spor 1'den yayınlanıyor. Her iki maçta da ilk düdük yarın saat 16.30'da çalıyor.