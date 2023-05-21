Bundesliga'da Borussia Dortmund zirveye yükseldi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son hafta öncesinde liderliğe yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son hafta öncesinde liderliğe yükseldi.

Lider Bayern Münih'in dün Leipzig'e 3-1 mağlup olmasının ardından Borussia Dortmund, Augsburg karşısında kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğa çok yaklaştı.

Borussia Dortmund'un golleri, 58 ve 84. dakikalarda Haller ve 90. dakikada Brandt'tan geldi.

Ligin bitimine bir hafta kala Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltip liderlik koltuğuna otururken, Bayern Münih 68 puanla ikinci sıraya geriledi.

Borussia Dortmund, son hafta evinde Mainz 05'i konuk edecek, Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.

Son hafta tüm maçlar, 27 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak.