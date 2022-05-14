Bundesliga'da Arminia Bielefeld küme düştü - Haberler

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Arminia Bielefeld, sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalarak küme düştü.

Arminia Bielefeld, Bundesliga'nın 34. haftasında Schüco Arena'da Leipzig'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 70. dakikasında Janni Serra ile öne geçti.

Leipzig'in 90+3. dakikada Willi Orban ile bulduğu golle karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.

Arminia Bielefeld, bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve sezonu 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

Daha önce küme düşmesi kesinleşen Greuther Fürth, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenilerek sezonu 18 puanla 18. ve son sırada tamamladı.

Hertha Berlin ise deplasmanda Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.

Borussia Dortmund'un gollerini 68. dakikada penaltıdan Erling Haaland ve 84. dakikada Youssoufa Moukoko attı. Hertha Berlin'in tek golünü 18. dakikada penaltıdan Ishak Belfodil kaydetti.

Hertha Berlin, bu sonuçla 33 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi. Borussia Dortmund da 69 puanla ikinci oldu.

Başkent ekibi böylelikle gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için Almanya İkinci Ligi'ni 3. sırada tamamlayan takımla "play-out" maçları oynayacak.

Bundesliga'da 17. ve 18. sırayı alan ekipler, doğrudan küme düşüyor. Sezonu 16. sırada tamamlayan takım ise İkinci Futbol Ligi'ni 3. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, sezonun son maçında Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih'in gollerini 17. dakikada Josip Stanisic ve 40. dakikada Robert Lewandowski attı. Wolfsburg'un gollerini 45. dakikada Jonas Wind ve 58. dakikada Max Kruse kaydetti.

Böylelikle Bayern Münih sezonu 77 puanla tamamladı. Wolfsburg ise 42 puanla 12. sırada sezonu bitirdi.

Bundesliga'da gol kralı üst üste 5. kez Lewandowski oldu

Bundesliga'da 2021-2022 sezonunun gol kralı, rakip fileleri 35 kez havalandıran Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandwoski oldu.

Robert Lewandowski, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2021'den sonra 7'nci, üst üste de 5. kez gol krallığına ulaştı.

33 yaşındaki golcü, 2020-2021 sezonunda 41 gol atarak Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirmişti.

Bu oyuncuyu 24 golle Bayer Leverkusen'de oynayan Patrik Schick ve 22 golle Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland takip etti.