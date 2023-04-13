Bulls ve Thunder, play-in'lerde son maçlara kaldı

NBA play-in karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 109-105 mağlup eden Chicago Bulls ile New Orleans Pelicans'ı 123-118'lik skorla yenen Miami Heat, play-in aşamasının son maçlarına yükseldi.

NBA play-in mücadeleleri 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı play-in'lerinde normal sezonu 10. sırada bitiren Chicago Bulls, sezonu 9. tamamlayan Toronto Raptors'ı deplasmanda 109-105'le geçti. Bulls'ta Zach LaVine 39 sayı, 6 ribaund, DeMar DeRozan 23 sayı, 7 ribaund, Nikola Vucevic de 14 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Toronto'da ise Pascal Siakam 32 sayı, 9 ribaund, Fred VanVleet 26 sayı, 12 ribaund, Scottie Barnes de 19 sayı, 10 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Bu sonucun ardından Bulls, play-off'lara 8. sıradan yükselecek son takımın belli olacağı maçta Miami Heat'in rakibi olurken, Toronto Raptors ise sezonu noktaladı.

Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves ile eşleşti

Batı Konferansı play-in karşılaşmasında sezon 10.'su Oklahoma City Thunder, normal sezonda 9. olan New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 123-118 mağlup etti. Oklahoma'da 31 sayı, 10 asist ile double-double yapan Joshua Giddey, takımına galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Shai Gilgeus-Alexandre 32 sayı, 5 ribaund, Luguentz Dort 27 sayı, 5 ribaund, Jalen Williams da 11 sayı ve 4 ribaund ile katkı verdi. New Orleans'ta ise Brandon Ingram'ın 30 sayı, 7 asisti, Trey Murphy III'ün 21 sayı, 4 asisti, Herbert Jones'in 20 sayı, 5 ribaundu, Jonas Valanciunas'ın da 16 sayı, 18 ribaundu yeterli olmadı.

Bu sonuçla Thunder, son play-off biletinin sahibini bulacağı mücadelede Minnesota Timberwolves ile eşleşirken, Pelicans sezonu yenilgiyle tamamladı. - İSTANBUL