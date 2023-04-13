Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bulls ve Thunder, play-in'lerde son maçlara kaldı

Bulls ve Thunder, play-in'lerde son maçlara kaldı

Spor Haberleri

NBA play-in karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 109-105 mağlup eden Chicago Bulls ile New Orleans Pelicans'ı 123-118'lik skorla yenen Miami Heat, play-in aşamasının son maçlarına yükseldi.

NBA play-in karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 109-105 mağlup eden Chicago Bulls ile New Orleans Pelicans'ı 123-118'lik skorla yenen Miami Heat, play-in aşamasının son maçlarına yükseldi.

NBA play-in mücadeleleri 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı play-in'lerinde normal sezonu 10. sırada bitiren Chicago Bulls, sezonu 9. tamamlayan Toronto Raptors'ı deplasmanda 109-105'le geçti. Bulls'ta Zach LaVine 39 sayı, 6 ribaund, DeMar DeRozan 23 sayı, 7 ribaund, Nikola Vucevic de 14 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Toronto'da ise Pascal Siakam 32 sayı, 9 ribaund, Fred VanVleet 26 sayı, 12 ribaund, Scottie Barnes de 19 sayı, 10 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Bu sonucun ardından Bulls, play-off'lara 8. sıradan yükselecek son takımın belli olacağı maçta Miami Heat'in rakibi olurken, Toronto Raptors ise sezonu noktaladı.

Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves ile eşleşti

Batı Konferansı play-in karşılaşmasında sezon 10.'su Oklahoma City Thunder, normal sezonda 9. olan New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 123-118 mağlup etti. Oklahoma'da 31 sayı, 10 asist ile double-double yapan Joshua Giddey, takımına galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Shai Gilgeus-Alexandre 32 sayı, 5 ribaund, Luguentz Dort 27 sayı, 5 ribaund, Jalen Williams da 11 sayı ve 4 ribaund ile katkı verdi. New Orleans'ta ise Brandon Ingram'ın 30 sayı, 7 asisti, Trey Murphy III'ün 21 sayı, 4 asisti, Herbert Jones'in 20 sayı, 5 ribaundu, Jonas Valanciunas'ın da 16 sayı, 18 ribaundu yeterli olmadı.

Bu sonuçla Thunder, son play-off biletinin sahibini bulacağı mücadelede Minnesota Timberwolves ile eşleşirken, Pelicans sezonu yenilgiyle tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toronto Raptors Chicago Bulls New Orleans Miami Heat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title