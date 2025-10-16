Bulgaristan Ligi'nin Yeteneği Burak Akıncı'nın Hedefleri

Bulgaristan Ligi'nin 17 yaşındaki Türk yeteneği Burak Akıncı'nın idolü Hakan Çalhanoğlu

'Türkiye'den teklif gelirse neden olmasın'

'Takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum'

Petkov: Çok yönlü ve gelecek vadeden bir oyuncu

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekipte RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

16.35 Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

17.00 Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

-Euroleague Kadınlar

19.00 ÇBK Mersin - Basket Landes

20.15 Valencia Basket - Fenerbahçe Opet

-Eurocup Kadınlar

20.00 Beşiktaş - Athinaikos

HENTBOL

- Hentbol Kadınlar EHF Kupası

20.00 Macaristan - Türkiye