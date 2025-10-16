Haberler

Bulgaristan Ligi'nin Yeteneği Burak Akıncı'nın Hedefleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Türk futbolcu Burak Akıncı, idolü Hakan Çalhanoğlu'ndan etkilenerek Türkiye'den teklif almayı umuyor ve takımında vazgeçilmez olmak istiyor.

Bulgaristan Ligi'nin 17 yaşındaki Türk yeteneği Burak Akıncı'nın idolü Hakan Çalhanoğlu

'Türkiye'den teklif gelirse neden olmasın'

'Takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum'

Petkov: Çok yönlü ve gelecek vadeden bir oyuncu

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekipte RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

16.35 Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

17.00 Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

-Euroleague Kadınlar

19.00 ÇBK Mersin - Basket Landes

20.15 Valencia Basket - Fenerbahçe Opet

-Eurocup Kadınlar

20.00 Beşiktaş - Athinaikos

HENTBOL

- Hentbol Kadınlar EHF Kupası

20.00 Macaristan - Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.