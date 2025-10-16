Bulgaristan Ligi'nin Yeteneği Burak Akıncı'nın Hedefleri
17 yaşındaki Türk futbolcu Burak Akıncı, idolü Hakan Çalhanoğlu'ndan etkilenerek Türkiye'den teklif almayı umuyor ve takımında vazgeçilmez olmak istiyor.
Bulgaristan Ligi'nin 17 yaşındaki Türk yeteneği Burak Akıncı'nın idolü Hakan Çalhanoğlu
'Türkiye'den teklif gelirse neden olmasın'
'Takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum'
Petkov: Çok yönlü ve gelecek vadeden bir oyuncu
