Bulgaristan'da düzenlenen Parkur Dünya Kupası tamamlandı
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da düzenlenen Parkur Dünya Kupası sona erdi. Türkiye'yi temsil eden sporcular başarılı performans sergiledi.
Bulgaristan'da düzenlenen Parkur Dünya Kupası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Furkan Karataştan, Furkan Burak Saatci, Burak Yıldız, Hüseyin Çelik, Tuğra Tekeş ve Mert Ali Bek temsil etti.
Hız parkuru elemelerinde Furkan Karataştan 28.31 saniyeyle 7'nci, Hüseyin Çelik 28.86 saniyeyle 11'inci olarak yarı finale kalırken, Furkan Burak Saatci 30.19 saniyeyle 18'inci, Mert Ali Bek 34.55 saniyeyle 37'nci oldu.
Yarı finalde, Hüseyin Çelik 28.09 saniyeyle 8'inci, Furkan Karataştan 29.89 saniyeyle 10'uncu sırayı aldı.
Serbest Parkur elemelerinde Furkan Burak Saatci 24 puanla 12'nci, Burak Yıldız 22.5 puanla 16'ncı oldu.