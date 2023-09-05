Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türk sporcular altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular Ece Haraç ve İbrahim Gündüz çifti, karışık kategoride altın madalya elde etti. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Albena kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular başarılı bir performans sergiledi.