Bulgaristan A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Kadrosu Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Bulgaristan'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aleksandar Dimitrov tarafından belirlenen 24 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Svetoslav Vutsov (Levski Sofya), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (Estrela Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Emil Tsenov (Orenburg), Christian Petrov (Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofya)

Orta saha: Andrian Kraev (Hapoel), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (Levski Sofya), Ivaylo Chochev (Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (Slavia Sofya)

Forvet: Kiril Despodov (PAOK), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (Levski Sofya)