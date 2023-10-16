Bülent Yenihayat, Elazığspor kariyerine galibiyetle başladı

Selahaddin Dinçel'in ardından bordo-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkan Bülent Yenihayat, Silifke Belediyespor'u mağlup ederek Elazığspor kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Selahaddin Dinçel'in ardından bordo-beyazlı ekibin başında ilk maçına Silifke Belediyespor karşısında çıkan Bülent Yenihayat, Elazığspor kariyerine galibiyetle merhaba dedi.

TFF 3. Lig 2. Grupta ilk galibiyetini 6. haftada evinde oynadığı Silifke Belediyespor maçıyla elde eden Elazığspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat da Elazığspor kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Selahaddin Dinçel'le yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan tecrübeli çalıştırıcı ilk maçında galibiyete ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Saha kenarında heyecanı gözlerden kaçmayan Yenihayat, maç sonu taraftarlarca da ayakta alkışlandı. - ELAZIĞ