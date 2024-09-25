Bülent Uygun: Başakşehir Maçı Zor Geçecek

- Bülent Uygun : "Zor bir maç bizi bekliyor"

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun :

"Alex'in adalesinde zorlanma oldu"

"Başakşehir maçında siyah forma giyeceğiz"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, cuma günü oynayacakları Başakşehir maçına ilişkin açıklamada bulunarak, "Zor bir maç bizi bekliyor tabii bu zor maçların Sivasspor seyircimizle birlikte kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Tabii ki iyi tarafları, eksiklerini onları tespit etmeye çalıştık. Kendi iyi taraflarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında 27 Eylül Cuma günü sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uygun, "Sivasspor olarak Başakşehir takımı çok iyi bir kadroya sahip. Zaten Anadolu yapılanmasında İstanbul'un avantajını en iyi şekilde kullanıp birbirinden yetenekli iyi futbolcuları hep transfer edebildi ve bir sistemi bir oyun kurgusunu yaklaşık 10-15 seneden beri sürdürüyor. Ekonomik olarak da Anadolu'da tabii ki bu başarılarla birlikte kendine iyi bir kazanç sağlamışlardı. Dolayısıyla çok iyi bir kadroya sahipler. Genç jenerasyonumuzun başarılı hocalarından Çağdaş Hocamız da oradaki sürecini en güzel şekilde tamamlıyor. Zor bir maç bizi bekliyor tabii bu zor maçların Sivasspor seyircimizle birlikte kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Tabii ki iyi tarafları, eksiklerini onları tespit etmeye çalıştık. Kendi iyi taraflarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi bir oyun anlayışıyla özellikle topa sahip olan ve yetenekli ayaklarımıza da sonuçları almak istiyoruz. Bu anlamda çok zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

"Alex'in adalesinde zorlanma oldu"

Takımdaki eksik futbolcular hakkında bilgi veren Uygun, "Takımımızda bazı eksikler var. Özellikle Alex'le bugün itibariyle adalesinde bir zorlanma oldu. Maça yetişir mi onu bilmiyorum ama diğer sakatlarımızın yetişmesi biraz zor. Balde'nin kart cezası bitti. O da bizim adımıza sevindirici. Bu maça en güzel şekilde hazırlanarak hem bize yakışanı hem de taraftarımızı mutlu edecek sonucu inşallah almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından bir takımla Cumhuriyet Kupası maçı oynayacağız"

Bir gazetecinin, "Ligin 7. haftası itibariyle takımın gidişatından memnun musunuz?" şeklindeki sorusuna Uygun, "Elimizdeki kadro yapısıyla yeni gelen arkadaşların özellikle 3'er aylık idmansızlık periyotlaması, takım kurgusunu kurmak gerçekten çok zor oluyor. İlk milli maç arasında bunu biraz da olsa telafi ettik. Şimdi ikinci milli maç arası var iki hafta sonra Göztepe maçından sonra. Orada da tamamen bunları hepsini idman yönünden antre edip eksiklerini tamamen ortadan kaldırmak. Oyun mantığımızı, oyun anlayışımızı da ortaya sergilemek istiyoruz. Hatta ikinci milli maçtan sonra da bir Cumhuriyet Kupa yurt dışından bazı takımlara teklifler götürdük. Eğer olursa yurt dışından da bir hazırlık maçı yapıp Cumhuriyet Kupası'nı inşallah sahada en güzel şekilde oynayarak hem de Cumhuriyet Kupamızı kutlamak, 22.'sini tekrar oynamak istiyoruz" yanıtını verdi.

"Allah'tan rahmet diliyoruz"

Uygun son olarak, Sivaslı şehit polis Şeyda Yılmaz ve vefat eden Sivasspor'un eski futbolcusu Hikmet Kasap'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Son maçımıza taraftarımızdan siyah giyinmesini istiyoruz. Biz de siyah giyeceğiz. Malum kahramanlarımız şehit olduğu zaman canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor, Gazi'yi unuttuğumuzda kaybetmiş oluyoruz. Gazilerimizi unutmuyoruz ama Şeyda Yılmaz gibi dünya güzeli bir kızımızı maalesef şehit verdik. Onun da mekanı peygamber efendimize komşu olsun. Bu arada da Kasap Hikmet diye bize yıllarca Sivasspor'umuza hizmet etmiş çok değerli bir futbol adamımızı, onu da kaybettik. Allah onun da mekanını cennet etsin" şeklinde konuştu.

Hazırlıklar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.