Bülent Uygun, Hakem Camiasından Özür Diledi

Net Global Sivas spor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ikas Eyüp spor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı hakem camiasından özür diledi.

Uygun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, taraftarları her zaman yanlarında görmek istediklerini onların coşkusunun, enerjisinin, sahada mücadele eden futbolcular için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Ligin 3. haftasında bazı taraftarların futbolcuları hedef alarak sergilediği davranışın yanlış olduğunu aktaran Uygun, "Futbol uzun bir maraton, zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Bu süreçte her birimizin takımımıza olan inancı ve desteği çok önemlidir. Oyuncularımızın en iyi performansını sergileyebilmesi için tribünlerden gelen pozitif enerjiye ihtiyaçları vardır." ifadelerini kullandı.

Uygun, Sivas spor camiası olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etiklerini vurgulayarak, "Bu takımla büyük başarılara imza attık. Bu yolda ilerlerken, olumsuz tepkilerin değil, yapıcı eleştirilerin ve destekleyici tavırların bizleri daha ileriye taşıyacağını unutmamalıyız. Ligin uzun bir süreç olduğunu ve bu süreçte takımımıza olan inancımızı kaybetmeden, her anımızı birlikte paylaşarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Birkaç taraftar istedi diye futbolcumu heba etmem. Şehrini ve takımını seven yiğidolardan sabır ve destek bekliyorum. Bu başarıyı kazanacak ve mücadele edecek olan bir antrenörüm." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp spor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün vermiş olduğu kararlar ile beklenen performansın çok altında bir maç yönettiğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı oyunumuzu ve taraftarımızın psikolojisini bozmuştur. Penaltı beklediğimiz pozisyonda 4. hakeme, 'Hocam önümüzdeki monitörden penaltı olduğunu gördüm, bariz penaltı' dediğimde kendisi bana, 'VAR inceleniyor', dedikten sonra VAR hakemi topa vurduktan sonra ayağına müdahale geldiğini ve pozisyonun flu olduğunu söylemiş. Hakem arkadaşlar sahada yanlış kararlar verebilir ama VAR'da bulunan hakemin yanlış görme veya yanlış yorumlama hakkına sahip olmadığını düşünüyorum. Hakemlerin profesyonel olması teklifini sunarak onların sorunlarını her defasında dile getirerek sosyal hakları için mücadele ettim. Tüm spor severlerin beklentisi Türk futbolu adına, hakemlerin hakkaniyetle maç yönetmeleri, takımların kaderlerinde etki etmemeleridir. Adil olmaları gerektiğini her seferinde dile getirmeme rağmen sosyal medyada özellikle eski hakem camiasından bazı kesimlerin kızgınlık ile sarf ettiğim kelimeleri başka yerlere çekmeleri tamamen art niyetleridir. Bundan dolayı yanlış anlaşılmamıza sebep olan bu olaydan dolayı hakem camiamızdan özür dilerim."