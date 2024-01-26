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Bülent Uygun: Beşiktaş maçı zor geçecek

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygun, maçın zorlu geçeceğini ve transferlerin yakında geleceğini belirtti.

- Bülent Uygun : "Beşiktaş maçı zor geçecek"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun :

"10 gün içinde transferler gelecek"

"Maç planlaması profesyonelce yapılmalı"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin açıklamada bulunarak, "Beşiktaş gibi büyük bir takımı Sivas'ımız da ağırlayacağız. Zor bir maç olacak. Onlar adına da zor geçen bir sezon var. Zevkli, keyifli ve çetin bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında 28 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Bülent Uygun, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyen Uygun, "Her taraftaki şartlar malum, bizdeki şartlar daha da ağır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde 3 günde bir maç oynuyoruz. Bütün takımlar devre arası olmadığı için hem takviye anlamında, hem de antrenman yönünden birçok sıkıntı yaşadılar. Buna rağmen futbol adına mücadele etmeye çalışıyoruz. Sakatlarımızın çokluğu bizim için handikap olsa da takım içerisindeki bütün futbolcu kardeşlerimizle Beşiktaş gibi büyük bir takımı Sivas'ımız da ağırlayacağız. Beşiktaş'ı biraz soğuk havada karşılayacağız ama kalbimizdeki sevgiyle karşılayacağız. Zor bir maç olacak. Onlar adına da zor geçen bir sezon var. Zevkli, keyifli ve çetin bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

"350'ye yakın maç izledim"

Uygun transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Dorde Nikolic'i aldık. Kaleci anlamında hem Ali Şaşal Vural için alternatif olması hem de planlama içerisinde olası sakatlığa önlem almak için Nikolic'i transfer ettik. 350'ye yakın maç izledim. Bizim oyun sistemimize ve bütçemize yakın 6 tane oyuncu tespit ettim. Bunlarla ilgili transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz görüşmelerini devam ettiriyor. Bir aksilik olmazsa 3-5 gün veya 1 hafta-10 gün içerisinde kendilerini buraya Sivas'a getirip takımla anlaşmalarını inşallah yaptırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Maç planlaması profesyonelce yapılmalı"

Yoğun fikstüre tepki gösteren Uygun, "Bu kadar yoğun hava şartlarının olduğu bir yerde böyle bir maç planlamasının daha doğru daha profesyonelce yapılması lazım. Çünkü oyuncularımız sakatlanıyor. Nitekim şuanda 5 futbolcumuzda adale ile ilgili sakatlıklar yaşıyoruz. Sakatlıkları 3 günde bir maç oynayan bütün takımlarımız yaşıyor. Futbolcunun da sağlığını düşünmek zorundayız. 3 günde bir maç yapıyorsun, deplasmandasın sonra 3 gün sonra evinde oynuyorsun. Hiç idman yapmadan maça çıkıyorsun. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir futbolcu kaldıramaz. Bizde bunu kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden eleştirimiz var. Buna daha dikkatli, daha profesyonelce yaklaşılıp planlamak zorundayız" dedi.

"Taraftar olmadan hiçbir başarı olmuyor"

Uygun son olarak taraftara çağrıda bulunarak Beşiktaş maçına davet etti. Uygun, "Bir şehrin simgesi o şehrin takımıdır. O şehrin takımı hangi ligdeyse o şehrin belediye başkanı, valisi, kamusu ve taraftarıyla hak ettiği yerdedir. Taraftar olmadan hiçbir başarı olmuyor. Taraftar olmadan hiçbir güç bizi mutlu etmiyor. Onları tribüne bekliyoruz. Avrupa'da yaşayan Sivaslı Yiğidolar'dan rica ediyorum. Lütfen her biriniz bir kombineyi alarak lise son sınıf öğrencilerimizin kombineleri yükleyin. Aynı zamanda Üniversite okuyan Sivas'taki gençlerimize kombine alıp vermelerini istiyorum. Al bir kombine hediye et bir taraftara. Gelemesen de Sivaslı olduğunu göster bütün dünyaya" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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