Bülent Korkmaz: 'Sabır acıdır ama yemesi tatlıdır'ı yaşadık

Ben olurum veya olmam ama Rizespor inşallah Süper Lig'de devamlı olur

Tavsiyem; yanlış yapıldığı geçmişten örnek alarak, doğruların uygulanması

Mehmet Can PEÇE/RİZE,- Spor Toto 1'inci Lig'i 2'nci sırada tamamlayarak 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Ben düştüğü zaman da takımla devam edeceğimi ve Süper Lig'e çıkaracağımı söylemiştim. Çok şükür dediğimiz oldu ve şimdi Süper Lig'deyiz. Güzel bir söz var, 'sabır acıdır ama yemesi tatlıdır.' Biz bunu yaşadık. Son maçımız bile çok sıkıntılı geçti. Sonunda takım olarak, bir bütün olarak, şehir olarak başardık" dedi.

Sezon başında hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydeden Korkmaz, "1'inci Lig'in çok zor olduğunu biliyordum. Yaşayarak da öğrendim. Mücadelesi üst seviyelerde olan bir lig, ama doğru teknik, transfer planlaması ve kulübün kurumsal yapısı olduğundan ben bu başarının olacağını düşünüyordum. Sezona İbrahim başkanla beraber Süper Lig'e çıkma hedefi ile başlamıştık. Bunun nasıl olacağını belirledik. Bir aile ortamı olmadan bu işin olmayacağını, o ailenin bir parçası olanlarla devam edip, bunu hissetmeyenlerle yollarımızı ayırdık. Bu yönde de çok doğru bir karar verdik. Sıkıntı anları olan çok zor süreçti. Bu anları kendi lehimize çevirmeyi becerebildik. Tabi hiçbir başarı hikayesi kolay olmuyor. Her maçın bir hikayesi var. Önemli olan sonunu iyi bitirebilmekti. Güzel bir söz olan, 'sabır acıdır ama yemesi tatlıdır'ı yaşadık. Son maçımız bile çok sıkıntılı geçti. Sonunda takım olarak, bir bütün olarak, şehir olarak başardık" dedi.