Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Çok üzgünüz. Maçın birinci dakikasında her şey bitti." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayla ilgili çok fazla konuşacak şey olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe maçının kendileri için final olduğuna değinen Korkmaz, "Her yönüyle iyi hazırlanmıştık. Maçın 1. dakikasında gördüğümüz her yönüyle kolay, basit bir kırmızı kart... Kırmızı kart doğru bir karar. Maçtan önce bazı oyunculara özelikle sakin olmalarını söyledim ama maalesef sahada farklı gelişti. Çok üzgünüz. Maçın birinci dakikasında her şey bitti." diye konuştu.

Maça çıkmadan önce Baiano'ya sakin olması gerektiğini söylediğini kaydeden Korkmaz, "Niye böyle bir şey yaptı? Çünkü final maçı. Bu maçı alsak bambaşka bir senaryo olacaktı. Matematiksel olarak hala şansımız var ama mucizelere kaldı. Birinci dakikada oyun da bitti maç da bitti." şeklinde konuştu.

İlk penaltı kararının ağır olduğunu düşündüğünü vurgulayan Korkmaz, "Kayarak gelen bir oyuncunun eli yerdeyse penaltı değil diye biliyorum. Hakeme söyledik. Bize penaltı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Baiano'ya kırmızı kart sonrası saha kenarında tepki gösterdiğini ifade eden Korkmaz, "Tepki gösterilmeyecek durum değil. Az bile tepki gösterdik. Faulden sonra olmaması gereken hareketler. Faulü yaptın, devamında yapmaması gereken hareket... Bir değil iki değil. Takımı, oyunu, sonucu etkiliyor. Buna fırsat vermemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.