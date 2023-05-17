Bülent Karslıoğlu, yerli voleybolculardan oluşan Türk takımıyla Avrupa kupasını hedefliyor

Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Partizani'yi şampiyonluğa ulaştıran başantrenör Bülent Karslıoğlu, tamamı yerli oyunculardan oluşan bir Türk temsilcisiyle Avrupa kupalarına katılmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Başantrenör olarak Göztepe ile Beşiktaş'ta görev yapan Karslıoğlu, yurt dışında ise Azerbaycan ve Polonya'nın ardından kariyerini Arnavutluk'ta sürdürüyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Azerrail Bakü'den (Azerbaycan) sonra Partizani ile ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı.

Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Partizani yönetiminin görevine devam etmesi için ısrarcı olduğunu ve kendisinin de kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini vurgulayarak, "İyi bir meydan okuma istiyorum. Büyük projelerin içinde olmak istiyorum. Avrupa'dan ve Asya'dan teklifler var. Ancak en önemlisi istikrar. Sponsorluk yasasıyla gelirlerimizi artırıp CEV Şampiyonlar Ligi'nde en azından gruplara kalmak istiyoruz. Buradan gittikten sonra arkamda güzel işler bırakmak istiyorum. Altyapıyla ilgili birçok işe imza attık. Kariyerime olabildiği kadar yurt dışında devam etmek istiyorum. Bu benim için daha anlamlı. Bir hayalim var. Türkiye'de tamamen Türk oyunculardan kurulu takımla mücadele etmek ve bu oyuncularla Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak. İnşallah bir gün bunu başarabilirim. Yapılmayacak bir şey değil." dedi.

Partizani'deki şampiyonluğu

Partizani'deki şampiyonluğun hikayesini anlatan Karslıoğlu, sezonun ikinci yarısında göreve başladığını belirterek, "İki yabancı oyuncu benimle takıma katıldı. İlk başlarda mağlubiyetler aldık ama bu durum bizi hedefimizden saptırmadı. Takım olmak için bir sürecin geçmesi gerektiğini biliyorduk. Ligi ilk sırada bitirmeyi başardık. Play-off serisinde ise finalde Balkan Kupası'nı kaybettiğimiz Skenderbeu takımıyla eşleştik. Zor olacağını biliyorduk. Saha avantajıyla başladık. Rahat ve güzel bir oyunla 5. maç sonunda yaptığımız çalışmaların karşılığını alarak şampiyonluğu kazandık. 3 yıldır şampiyon olamıyorduk. Çok önemli bir sezondu. İyi bir ekip ruhu göstererek şampiyonluğa ulaştık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta çalıştığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Karslıoğlu, "Burada hiç yabancılık hissetmiyorum. Kültürleri ve dili bize çok yakın. İnsanların samimiyeti aynı. Yurt dışında Türk insanının ismini duyurabildiğim için ayrıca mutluluk yaşıyorum. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmeye çalışacağım." diye konuştu.

"Geleceğin milli takımını oluşturmayı hedefliyoruz"

Arnavutluk'ta göreve başladıktan sonra genç oyunculara önem verdiklerine vurgu yapan Bülent Karslıoğlu, "Birkaç tecrübeli oyuncumuz dışında yerlilerin en büyüğü 23 yaşında. Bunu da bilinçli yaptık. Partizani'de geleceğin milli takımını oluşturmayı hedefliyoruz. Bir proje başlattım. Hep yukarıya değil tabana doğru yayılmak da en çok istediğim şeydir. 25 yıldır antrenörlük yapıyorum. Yeni sezonda takımda Türk oyuncu ve antrenör de düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk insanının büyük işler yapabileceğini görüyoruz"

Voleybolda Türk antrenörlerin ve oyuncuların yurt dışında elde ettiği başarılara de değinen Karslıoğlu, "Türk insanının büyük işler yapabileceğini görüyoruz. Türkiye'de voleybol, takım sporları içinde en başarılı branşlardan biri. Kadın voleybolu dünyada söz sahibi durumda. Çok doğru işler yapılıyor. Tesis konusunda da iyi duruma gelirsek çok ciddi bir potansiyel elde edeceğiz. Erkek voleybolu da çok kısa sürede hak ettiği yere gelecektir. Bir sistemin kurulması, inanmak ve tesis. Bunlar çok önemli. Bunları sağladığımız sürece başarıların üzerine başarı katarak ilerleyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.