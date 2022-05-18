Bülent Güllü, UEFA A Lisans Kursu'na katıldı - Haberler

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Bülent Güllü, UEFA A Lisans Kursu'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bülent Güllü, UEFA A Lisans Kursu'na katıldı

Elazığlı teknik adamlardan Bülent Güllü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği UEFA A Lisans Kursu'na katıldı.

ANTALYA (İHA) - Elazığlı teknik adamlardan Bülent Güllü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği UEFA A Lisans Kursu'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen UEFA A Lisans Kursu, Antalya'da devam ediyor. 14 Mayıs'ta başlayan ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek olan 1. aşama kursuna Elazığlı teknik direktör Bülent Güllü'nün yanı sıra toplam 24 kursiyer katılıyor. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği UEFA A Lisans Kursu'nda başarılı olan antrenörler, takım çalıştırma hakkı elde edecek ve 2. aşama eğitimlerine katılacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalya, Lisans, Güllü, UEFA, Spor, Haberler

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