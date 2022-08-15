Bülent Güllü, Dersimspor'da Elazığlı çalıştırıcı Bülent Güllü, yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Dersimspor'un başına geçti. Elazığlı çalıştırıcı Bülent Güllü, yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Dersimspor'un başına geçti. Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Dersimspor, teknik direktörlük görevine Bülent Güllü'yü getirdi. Geçmiş dönemlerde ligde çeşitli takımları çalıştıran ve son olarak Fırat Üniversitesi GSK ile TFF 3. Lig'e yükselme Play-Off maçları oynama başarısı gösteren Güllü, yeni sezonda Dersimspor'u çalıştıracak. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni ile tecrübeli çalıştırıcı kendisini 1 yıllığına Dersimsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fırat Üniversitesi Güllü Spor Haberler

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