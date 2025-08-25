Bülent Bölükbaşı: 'Maçı VAR yönetiyorsa sahada hakeme gerek yok'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadelenin erken dakikalarında 10 kişi kaldıklarını ve eksik kalmalarından dolayı farklı bir oyun oynamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı açıklamalarda bulundu. İki takımı da tebrik ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Bölükbaşı, "Oyunun çok büyük bir bölümünü 10 kişi oynadık. Oyuncularım çok fazla efor sarf etti. Son dakikaya kadar bırakmadılar. Oyundan, performanstan, efordan çok memnunum. Eksik kalmak oyunumuzu çok bozuyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu ligde her maç zor. 10 kişi kalmasaydık farklı bir oyun olabilirdi. 1 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Maçı VAR yönetiyorsa sahada hakeme gerek yok"

İlk yarının sonunda sarı kart görmesiyle ilgili konuşan Bölükbaşı, "Maçı VAR yönetiyorsa sahada hakeme gerek yok. Hakem yönetiyorsa o zaman VAR'ı dinlemesin. VAR'dan talimat bekleniyor" diye konuştu. - İSTANBUL