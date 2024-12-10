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Bulanık'ta Artistik Jimnastik Kurslarına Yoğun İlgi

Bulanık'ta Artistik Jimnastik Kurslarına Yoğun İlgi
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Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen artistik jimnastik kursları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan kurslar, geniş bir eğitim programı sunarak geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan artistik jimnastik kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Bulanık Spor Salonu'nda düzenlenen jimnastik kursları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Çocuk sporcuların yoğun katılım gösterdiği antrenmanlarda, temel tekniklerden ileri seviye hareketlere kadar geniş bir eğitim programı uygulanıyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bu kurs, ilçedeki jimnastik sever çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Antrenmanlar, hem eğitici hem de keyifli bir ortamda gerçekleştirilerek geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine zemin hazırlanıyor.

Katılım sağlamak isteyenlerin Bulanık Spor Salonu'na başvurarak detaylı bilgi alabileceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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