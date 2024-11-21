Üye Girişi
Haberler

Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Tarihi Başarıya İmza Attı

Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Tarihi Başarıya İmza Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda milli sporcu Buket Öztürk, tek geleneksel kategorisinde altın, çift geleneksel kategorisinde ise takım arkadaşıyla birlikte ikinci altın madalyasını kazandı. Buket, Türkiye'ye büyük kadınlar kategorisinde tarihindeki ilk altın madalyayı getirdi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek ve çift geleneksel kategorilerinde madalya kazanan milli bocceci Buket Öztürk, verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Kentte 30 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Buket, tek geleneksel kategorisi finalinde İtalyan rakibini yenip birinci oldu.

Buket, tek gelenekseldeki başarısıyla Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk kez altın madalya kazandırdı.

Çift geleneksel kategorisinde de takım arkadaşı Emine Dursun ile sahaya çıkan 23 yaşındaki milli sporcu, İtalya'yı 9-4 mağlup etmelerinin ardından ikinci altın madalyasını aldı.

Başarılarına yenisini ekleyip zirvede kalmayı hedefleyen 23 yaşındaki Buket Öztürk, AA muhabirine, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Zor bir organizasyondan 2 altın madalyayla ayrılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Öztürk, "Tek gelenekseldeki derecemin Türkiye'de ilk olmasından dolayı çok gururluyum. Ülkeme başarı getirdiğim için mutluyum. 2 madalya kazanmak kolay bir şey değil. Emeklerimizin karşılığını aldık." diye konuştu.

Buket, katılacağı şampiyonalarda madalyalarına yenilerini eklemek için çalıştığını ifade ederek, "Hedefim başarılarımı devam ettirmek." dedi.

"Tarihi madalya"

Antrenör Yılmaz Güzelocak da sporcusunun 16 yaşından beri boccede önemli başarılar kazandığını ifade etti.

"Buket'in tek gelenekseldeki madalyası hem ülkemiz hem de bizim için tarihi bir başarı oldu." diyen Güzelocak, "Sporcumuz kariyerine yeni bir sayfa ekledi. Madalyalar hepimizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin konuştuğu hemşire hesap verecek, tüm gözler mahkemede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.