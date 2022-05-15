Buket Akyıldız, 19. Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buket Akyıldız, 19. Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Buket Akyıldız, 19. Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek

Güreşçi Buket Akyıldız, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek 19. Gymnasiade (okul sporları) Yaz Oyunları'nda kızlar 46 kiloda mücadele edecek.

İZMİR (AA) - Güreşçi Buket Akyıldız, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek 19. Gymnasiade (okul sporları) Yaz Oyunları'nda kızlar 46 kiloda mücadele edecek.

Türkiye'nin 30 güreşçi ile yer alacağı organizasyonda İzmir İdmanyurdu Spor Kulübü sporcusu Buket Akyıldız da 46 kiloda madalya mücadelesine çıkacak.

20 Mayıs'ta mindere çıkacak Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Akyıldız, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye, Fransa, İzmir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title