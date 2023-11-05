Bugünün Spor Haberleri
Spor Haberleri
Bugün oynanacak futbol, basketbol ve voleybol maçları ile ilgili bilgiler
MKE Ankaragücü
16: 00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19: 00 Antalyaspor - Beşiktaş
1. LİG
13: 30 Bodrum FK - Manisa FK
13: 30 Bandırmaspor - Altay
16: 00 Giresunspor - Erzurumspor FK
19: 00 Eyüpspor - Adanaspor
FENERBAHÇE
13: 00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.
İSTANBUL MARATONU
08: 45 Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu, bu yıl 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile start alacak.
GRAN FONDO ÇEŞME
İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme koşulacak.
BASKETBOL
-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi-
13: 00 Pınar Karşıyaka - Bursaspor İnfo Yatırım
15: 30 Reeder Samsunspor - Anadolu Efes
18: 00 Galatasaray Ekmas - Türk Telekom
20: 30 Tofaş - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
-AXA Sigorta Efeler Ligi-
14: 00 Halkbank - Cizre Bld.
17: 00 Spor Toto - Bigadiç Bld.
13: 00 Türşad - Develi Bld.
15: 00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Ziraat Bankkart
14: 00 Hatay B.Şehir Bld. - Galatasaray
14: 00 Fenerbahçe - Alanya Belediyespor
16: 00 Akkuş Bld. - Arkas Spor