Bugünün Spor Haberleri

Bugün oynanacak futbol, basketbol ve voleybol maçları ile ilgili bilgiler

MKE Ankaragücü

16: 00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

19: 00 Antalyaspor - Beşiktaş

1. LİG

13: 30 Bodrum FK - Manisa FK

13: 30 Bandırmaspor - Altay

16: 00 Giresunspor - Erzurumspor FK

19: 00 Eyüpspor - Adanaspor

FENERBAHÇE

13: 00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

İSTANBUL MARATONU

08: 45 Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu, bu yıl 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile start alacak.

GRAN FONDO ÇEŞME

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme koşulacak.

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi-

13: 00 Pınar Karşıyaka - Bursaspor İnfo Yatırım

15: 30 Reeder Samsunspor - Anadolu Efes

18: 00 Galatasaray Ekmas - Türk Telekom

20: 30 Tofaş - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

-AXA Sigorta Efeler Ligi-

14: 00 Halkbank - Cizre Bld.

17: 00 Spor Toto - Bigadiç Bld.

13: 00 Türşad - Develi Bld.

15: 00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Ziraat Bankkart

14: 00 Hatay B.Şehir Bld. - Galatasaray

14: 00 Fenerbahçe - Alanya Belediyespor

16: 00 Akkuş Bld. - Arkas Spor