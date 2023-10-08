Bugünün Spor Haberleri

İstanbulspor, Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, The Bodrum Cup Anma Töreni, MarmaraRUN, Basketbol ve Voleybol maçları ile ilgili haberler

İstanbulspor

19: 00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19: 00 Hatayspor - Konyaspor

1. LİG

13: 30 Keçiörengücü - Tuzlaspor

16: 00 Boluspor - Göztepe

16: 00 Adanaspor - Giresunspor

19: 00 Altay - Ümraniyespor

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık görüşmeleri yapılırken, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi bekleniyor.

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de maçlar oynanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı ile start alacak.

THE BODRUM CUP ANMA TÖRENİ

16: 30 Bu yıl Selanik'te, Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu evin ziyaretinden sonra start alan Maximiles Black The Bodrum Cup, Dolmabahçe'de anma töreniyle devam edecek. Bodrum'dan gelen filo, İstanbul'daki yelken kulüplerinden katılan yatlar ve sahil güvenlikle birlikte bir şölen havasında İstanbul Boğazı'nı geçecek. İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi'nin ardından, Dolmabahçe Sarayı önünde Mezestre Selamı ile bir anma töreni gerçekleştirilecek.

MARMARARUN

08: 00 Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen 5'inci MarmaraRUN "Boğazda Koşuyoruz" etkinliği gerçekleştirilecek

BASKETBOL

-Basketbol Süper Ligİ-

13: 00 Galatasaray Ekmas - Manisa Büyükşehir Bld.Spor

15: 30 Çağdaş Bodrum Spor Kulubü - Anadolu Efes

20: 30 Beşiktaş Emlakjet - Tofaş

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14: 00 Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş

17: 30 İzmit Belediyespor - Emlak Konut

18: 00 OGM Ormanspor - Nesibe Aydın

VOLEYBOL

-Olimpiyat Elemeleri Erkekler-

07: 00 Türkiye - Tunus