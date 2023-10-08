Bugünün Spor Haberleri
Spor Haberleri
İstanbulspor, Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, The Bodrum Cup Anma Töreni, MarmaraRUN, Basketbol ve Voleybol maçları ile ilgili haberler
İstanbulspor
19: 00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19: 00 Hatayspor - Konyaspor
1. LİG
13: 30 Keçiörengücü - Tuzlaspor
16: 00 Boluspor - Göztepe
16: 00 Adanaspor - Giresunspor
19: 00 Altay - Ümraniyespor
TRABZONSPOR
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık görüşmeleri yapılırken, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi bekleniyor.
TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de maçlar oynanacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı ile start alacak.
THE BODRUM CUP ANMA TÖRENİ
16: 30 Bu yıl Selanik'te, Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu evin ziyaretinden sonra start alan Maximiles Black The Bodrum Cup, Dolmabahçe'de anma töreniyle devam edecek. Bodrum'dan gelen filo, İstanbul'daki yelken kulüplerinden katılan yatlar ve sahil güvenlikle birlikte bir şölen havasında İstanbul Boğazı'nı geçecek. İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi'nin ardından, Dolmabahçe Sarayı önünde Mezestre Selamı ile bir anma töreni gerçekleştirilecek.
MARMARARUN
08: 00 Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen 5'inci MarmaraRUN "Boğazda Koşuyoruz" etkinliği gerçekleştirilecek
BASKETBOL
-Basketbol Süper Ligİ-
13: 00 Galatasaray Ekmas - Manisa Büyükşehir Bld.Spor
15: 30 Çağdaş Bodrum Spor Kulubü - Anadolu Efes
20: 30 Beşiktaş Emlakjet - Tofaş
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14: 00 Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş
17: 30 İzmit Belediyespor - Emlak Konut
18: 00 OGM Ormanspor - Nesibe Aydın
VOLEYBOL
-Olimpiyat Elemeleri Erkekler-
07: 00 Türkiye - Tunus