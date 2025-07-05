Bugünün Spor Gündemi: Tenis, Futbol ve Güreş Müsabakaları

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Rus tenisçi Aleksandrova ile karşılaşacak. Beşiktaş ve Galatasaray kamp çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları da gerçekleşecek.

WIMBELDON

13.00 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 18 numarası Rus tenisçi Aleksandrova ile 3. turda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY

12.30 - 18.30 Sarı-kırmızılı ekip, yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ

- 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar devam edecek.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

19.00 PSG - Bayern Münih

23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund

FORMULA1

-Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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