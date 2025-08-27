Bugün Spor Dünyasında Öne Çıkan Maçlar ve Etkinlikler

Futbolda Şampiyonlar Ligi ve diğer liglerde önemli karşılaşmalar yer alırken, basketbol ve voleybolda da uluslararası turnuvalar devam ediyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli spor takımları önemli maçlar için sahaya çıkacak.

FUTBOL

Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı

22.00 Benfica - Fenerbahçe

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Lig'i 2'nci Eleme Turu

13.00 ABB Fomget- Slavia Prag

BEŞİKTAŞ-LAUSANNE MAÇINA DOĞRU

Nevzat Demir Tesisleri

11: 15 Beşiktaş antrenmanı (İlk 15 dakikası basına açık)

13: 30 Beşiktaş basın toplantısı (CANLI)

Tüpraş Stadyumu

18: 15 Lausanne basın toplantısı (CANLI)

19: 00 Lausanne antrenmanı

SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇINA DOĞRU

Samsunspor

16.00 Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolculardan Olivier Ntcham basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)

18.00 Samsunspor hazırlıklarını tamamlayacak (ilk 15 dakikası basına açık)

Panathinaikos

18.15 Teknik direktör Rui Vitoria ve futbolculardan Anastasios Bakasetas basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)

19.00 Panathinaikos hazırlıklarını tamamlayacak (ilk 15 dakikası basına açık)

UNIVERSITATEA CRAIOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

17.30 - Başakşehir basın toplantısı

18.00 - Başakşehir antrenman

18.30 - U.Craiova basın toplantısı

19.00 - U.Craiova antrenman

BASKETBOL

- EuroBasket 2025 başlıyor

18.00 Letonya - Türkiye

-FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi Çeyrek Final

18.00 Türkiye-Slovakya

VOLEYBOL

12.00 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile oynayacak.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak liderlik mücadelesi TSİ 12.00'de başlayacak.

-Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası son 16 turu

12.00 Türkiye - Çekya

BAKAN BAK

19.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Ankara'da, II. Kristal Ayaklar Ödül Törenine katılacak.

