Bugün Spor Dünyasında Öne Çıkan Maçlar ve Etkinlikler
Futbolda Şampiyonlar Ligi ve diğer liglerde önemli karşılaşmalar yer alırken, basketbol ve voleybolda da uluslararası turnuvalar devam ediyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli spor takımları önemli maçlar için sahaya çıkacak.
FUTBOL
Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı
22.00 Benfica - Fenerbahçe
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Lig'i 2'nci Eleme Turu
13.00 ABB Fomget- Slavia Prag
BEŞİKTAŞ-LAUSANNE MAÇINA DOĞRU
Nevzat Demir Tesisleri
11: 15 Beşiktaş antrenmanı (İlk 15 dakikası basına açık)
13: 30 Beşiktaş basın toplantısı (CANLI)
Tüpraş Stadyumu
18: 15 Lausanne basın toplantısı (CANLI)
19: 00 Lausanne antrenmanı
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇINA DOĞRU
Samsunspor
16.00 Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolculardan Olivier Ntcham basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)
18.00 Samsunspor hazırlıklarını tamamlayacak (ilk 15 dakikası basına açık)
Panathinaikos
18.15 Teknik direktör Rui Vitoria ve futbolculardan Anastasios Bakasetas basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)
19.00 Panathinaikos hazırlıklarını tamamlayacak (ilk 15 dakikası basına açık)
UNIVERSITATEA CRAIOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
17.30 - Başakşehir basın toplantısı
18.00 - Başakşehir antrenman
18.30 - U.Craiova basın toplantısı
19.00 - U.Craiova antrenman
BASKETBOL
- EuroBasket 2025 başlıyor
18.00 Letonya - Türkiye
-FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi Çeyrek Final
18.00 Türkiye-Slovakya
VOLEYBOL
12.00 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile oynayacak.
Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak liderlik mücadelesi TSİ 12.00'de başlayacak.
-Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası son 16 turu
12.00 Türkiye - Çekya
BAKAN BAK
19.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Ankara'da, II. Kristal Ayaklar Ödül Törenine katılacak.