Bugün Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün Eurosport kanalında hangi programlar yayınlanacak? Bisiklet, tenis, tırmanış ve daha birçok spor dalı Eurosport'ta. İşte detaylar...
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet: Slovenya Turu
00:55 The Minute
01:00 Tırmanış Dünya Kupası
02:00 The Power Of Sport
02:30 Bisiklet: Slovenya Turu
03:15 Bisiklet: Belçika Turu
04:00 Tırmanış Dünya Kupası
05:30 Bisiklet: Slovenya Turu
06:30 Bisiklet: Belçika Turu
07:30 Tenis: Roland Garros
09:30 The Minute
09:35 Bisiklet: Slovenya Turu
10:30 Bisiklet: Belçika Turu
11:30 Le Mans 24 Saat
12:30 Tırmanış Dünya Kupası
12:55 The Minute
13:00 Bisiklet: Slovenya Turu
14:00 Bisiklet: Slovenya Turu
16:00 Bisiklet: Belçika Turu
18:00 Bisiklet: Slovenya Turu
18:30 The Ocean Race
20:30 Tırmanış Dünya Kupası
22:30 Bisiklet: Belçika Turu
23:45 Bisiklet: Slovenya Turu