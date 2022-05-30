Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Haberler

Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Buğrahan Tuncer ile yeni sözleşme imzalandı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Buğrahan Tuncer ile yeni sözleşme imzalandı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yeniledik." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor