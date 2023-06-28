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Buğra Ünal, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda finale kalamadı

Buğra Ünal, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda finale kalamadı

Spor Haberleri

Polonya'da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu Buğra Ünal, finale kalamadı. Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkeklerde yarı final müsabakaları tamamlandı. Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleştirilen yarışlarda Buğra Ünal, toplam 1179 puanla kendi serisinde 14. oldu ve ilk 9'a giremediği için elendi.

Polonya'da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu Buğra Ünal, finale kalamadı.

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkeklerde yarı final müsabakaları tamamlandı.

Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleştirilen yarışlarda Buğra Ünal, toplam 1179 puanla kendi serisinde 14. oldu ve ilk 9'a giremediği için elendi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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