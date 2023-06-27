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Buğra Ünal modern pentatlon yarı finalinde

Buğra Ünal modern pentatlon yarı finalinde

Spor Haberleri

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında erkekler yarı finalde Buğra Ünal, eskrim kategorisinde sıralama turunda 190 puan aldı. Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkekler yarı final müsabakaları başladı. Buğra Ünal, 36 sporcunun yarıştığı yarı finalde eskrim branşında 190 puanla 34. oldu. Buğra'nın yarı final müsabakaları yarın tamamlanacak. Milli sporcu yarın ilk 18 sporcu arasına girerse finale yükselecek.

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında erkekler yarı finalde Buğra Ünal, eskrim kategorisinde sıralama turunda 190 puan aldı.

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkekler yarı final müsabakaları başladı.

Buğra Ünal, 36 sporcunun yarıştığı yarı finalde eskrim branşında 190 puanla 34. oldu. Buğra'nın yarı final müsabakaları yarın tamamlanacak. Milli sporcu yarın ilk 18 sporcu arasına girerse finale yükselecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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