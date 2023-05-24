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Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi

Spor Haberleri

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Düzce'de düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Düzce'de düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona; budokaido A, minik, minik-yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyükler, veteran kumite ve kata kategorilerinde çeşitli illerden 1385 sporcu katıldı.

Üç gün boyunca minderde rakiplerine üstünlük sağlamak için çaba sarf eden yarışmacılar, final müsabakalarında ter döktü.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular, yıl içerisinde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabakalar sonunda, ilk üç sırada yer alan sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

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