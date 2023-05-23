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Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor

Spor Haberleri

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Düzce'de düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla sürüyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Düzce'de düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla sürüyor.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, budokaido A, minik, minik-yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyükler, veteran kumite ve kata kategorilerinde çeşitli illerden 1385 sporcu katılıyor.

Minderde rakiplerine üstünlük sağlamak için çaba sarf eden yarışmacılar, yarın düzenlenecek final müsabakalarına kalabilmek için ter döküyor.

Öte yandan minikler kategorisinde müsabakayı kaybeden ve göz yaşı döken bazı minik sporcuların, antrenörleri ve aileleri tarafından teselli edildiği görüldü.

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Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

Türkiye Düzce Spor Haberler

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