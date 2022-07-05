Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak.

Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle:

8 Temmuz Cuma:

Tuğçe Beder (48 kilo)

9 Temmuz Cumartesi

Vedat Albayrak (81 kilo)

10 Temmuz Pazar

Sebile Akbulut (+78 kilo)

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Macaristan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title