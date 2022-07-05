Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek. Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak. Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak. Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle: 8 Temmuz Cuma: Tuğçe Beder (48 kilo) 9 Temmuz Cumartesi Vedat Albayrak (81 kilo) 10 Temmuz Pazar Sebile Akbulut (+78 kilo) AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Macaristan Spor Haberler

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