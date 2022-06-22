Bucasporlu Alper'e Samsunspor kancası TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen sağ bek Alper Kadir Duruk'a yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'un talip olduğu belirtildi. TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen sağ bek Alper Kadir Duruk'a yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'un talip olduğu belirtildi. İzmir ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun bonservis ücreti alınarak satılması gündeme geldi. Altınordu altyapısında yetişip Kızılcabölükspor, Niğde Anadolu FK ve 1922 Konyaspor kulüplerinde de görev yapan Alper, geçen sezon ligde 32 maçta görev alıp, 2 de gol attı. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Samsunspor Bucaspor İzmir Spor Haberler

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