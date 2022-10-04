Bucaspor zorlu periyotta

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10 günde oynayacağı 3 maçta hata yapmadan zirve yolunu sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti. 7 hafta sonunda 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, dördüncü sıraya yerleşmişti. Son olarak deplasmanda Serik Belediyespor'u 5-1'lik skorla mağlup eden İzmir temsilcisi, büyük bir moralle kente dönüş yaptı.

Namağlup yoluna devam eden Bucaspor 1928, önümüzdeki 10 günlük süreçte 3 lig maçına çıkacak. Yarın saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Sarıyer'i konuk edecek olan sarı-lacivertli ekip, 9 Ekim Pazar günü ise Kırklarelispor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 15 Ekim Cumartesi günü ise Uşak Spor deplasmanında ter dökecek. Bucaspor 1928, söz konusu maçlarda da yenilmezliğini sürdürerek alacağı galibiyetlerle ligin zirvesine yükselmeyi istiyor. - İZMİR