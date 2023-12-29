Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenen Bucaspor, 17 maçlık yenilmezlik serisine devam etti. İlk yarıyı 3. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında deplasmanda düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor, devre arasına yenilmezlik serisini 17 haftaya taşıyarak girdi. Ligin ilk haftasında 27 Ağustos'ta evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenildikten sonra çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin bileği 124 gündür bükülmedi.
İlk yarıyı 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan İzmir temsilcisi lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bucaspor 1928 son 3 müsabakada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Çıktığı 18 maçta kalesinde 9 gol gören Buca temsilcisi, en az gol yiyen ekip olmayı başardı. Sarı-lacivertliler Erhan Kartal, Enes, Mazlum, Taşkın, Kıvanç gibi oyuncular ayrılmasına rağmen son maçını net bir skorla kazanmayı bildi.