Bucaspor, Vanspor deplasmanında

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 17 maçını kaybetmeyip devre arasına şampiyonluk yarışında 37 puanla 3'üncü sırada giren Bucaspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın önemli rakiplerinden Vanspor'a konuk olacak. Van Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. Transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde devre arası 11 futbolcu takımdan ayrılıp kadroda 16 isim kalırken, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar önemli eksiklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılacak güçte olduklarını söyledi. Sezonun ilk haftasında Bucaspor 1928 evinde Vanspor'a 1-0 yenilerek gruptaki ilk ve tek mağlubiyetini almıştı.