Bucaspor telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'a 2-0 yenilerek 63 puanda kalan ve lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde 4'üncü sırada yer bulan Bucaspor 1928, yarın evinde 1 puan ve 1 basamak altında yer alan 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'a 2-0 yenilerek 63 puanda kalan ve lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde 4'üncü sırada yer bulan Bucaspor 1928, yarın evinde 1 puan ve 1 basamak altında yer alan 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 33'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Fethiye deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı kalan Mazlum görev yapamayacak. İlk yarıda Karadeniz ekibini deplasmanda 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, evinde de kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Bucaspor kalan 6 haftanın 2'sinde deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'la oynaması gereken maçlardan hükmen 3 puan alacak.