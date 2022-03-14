Bucaspor'da Buğra Akçagün profesyonel oldu

İZMİR (İHA) - Bucaspor 1928, altyapısından yetişen 17 yaşındaki Buğra Akçagün ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, altyapısında yetişen bir genci daha profesyonel yaptı. Sarı-lacivertliler, 2005 doğumlu forvet oyuncusu Buğra Akçagün ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genç futbolcularımızdan profesyonelliğe kulübümüzde adım atan Buğra Akçagün'e ailemize hoş geldin diyoruz. 2005 doğumlu oyuncu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık." - İZMİR