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Bucaspor'da Ahmet Aktaş ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor'da Ahmet Aktaş ayrıldı

TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de sol bek Ahmet Aktaş'la yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de sol bek Ahmet Aktaş'la yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten 29 yaşındaki savunmacıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Aktaş ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ahmet geçen sezon 16 maçta oynamıştı. İzmir ekibi Gökhan, Osman ve Murat'ın arından Ahmet Aktaş'la da yollarını ayırarak 4 isimle vedalaştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Aktaş Bucaspor Spor Haberler

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