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Bucaspor'da 5 oyuncu kadro dışı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor'da 5 oyuncu kadro dışı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bucaspor 1928'de 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bucaspor 1928'de 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın aldığı karar doğrultusunda futbolcularımızdan Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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