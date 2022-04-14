Bucaspor'da 5 oyuncu kadro dışı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bucaspor 1928'de 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Bucaspor 1928'de 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın aldığı karar doğrultusunda futbolcularımızdan Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor